Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında İki Sanığa Hapis Cezası

Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında İki Sanığa Hapis Cezası

30 dakika önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 15 yıl, diğeri 11 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında İki Sanığa Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan iki sanıktan biri 15 yıl, diğeri 11 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Birsen S. (34) ve tutuksuz yargılanan oğlu B.S. ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, uyuşturucu ticareti yapmadıklarını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Birsen S'ye 15 yıl, suça sürüklenen çocuk sanık B.S'ye ise 11 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası verdi.

Eskişehir'de, geçen yıl mart ayında polis ekipleri ihbar üzerine, Zafer Mahallesi'nde bir evde yaptıkları aramada, 28 gram esrar ve 3,7 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra 326 uyuşturucu hap ele geçirmişti. Gözaltına alınan iki şüpheliden Birsen S. tutuklanmış, B.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:52 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel
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