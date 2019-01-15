Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında Karar
1 saat önce
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu sanıktan biri beraat ederken, diğer ikisine 1 yıl 8 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu sanıktan biri beraat ederken, diğer ikisine 1 yıl 8 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan Deniz Beyazkoç ile avukatı hazır bulundu. Diğer 2 sanık duruşmaya katılmadı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Deniz Beyazkoç, tahliye ve beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan T.B'nin beraatına hükmederken, sanık Engin Beyazkoç'u "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Heyet, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sanıklardan Deniz Beyazkoç'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:43 Kaynak: AA
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