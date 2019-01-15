Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında Karar

Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında Karar

1 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu sanıktan biri beraat ederken, diğer ikisine 1 yıl 8 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Eskişehir'deki Uyuşturucu Davasında Karar, System.String[]
Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu sanıktan biri beraat ederken, diğer ikisine 1 yıl 8 ay ila 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklardan Deniz Beyazkoç ile avukatı hazır bulundu. Diğer 2 sanık duruşmaya katılmadı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Deniz Beyazkoç, tahliye ve beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan T.B'nin beraatına hükmederken, sanık Engin Beyazkoç'u "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sanıklardan Deniz Beyazkoç'a ise 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel
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