Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar - Son Dakika
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Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanık, 27'şer yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'deki uyuşturucu davasında karar, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanık, 27'şer yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Nedim Özer ve Uğur Özdemir ile avukatları katıldı, sanık İlhan Şaşıağ ise tutuklu olduğu Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu sanıklar Nedim Özer, Uğur Özdemir ile İlhan Şaşıağ'a 27'şer yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen ve 44 kilo eroinin yakalandığı operasyonda Nedim Özer, Uğur Özdemir ile İlhan Şaşıağ gözaltına alınmış, 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:14 Kaynak: AA
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