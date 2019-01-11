Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'deki Uyuşturucu Operasyonu

16 dakika önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'deki Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinde görevli 170 polisin katılımı ve insansız hava aracının desteğiyle 15 adrese dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Eskişehir Adalet Sarayına getirilen ve savcılıktaki sorguları tamamlanan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'den dün düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 17 şüpheli ile uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 32 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerindeki aramada 43,5 gram sentetik uyuşturucu hap, 41,35 gram toz esrar, 24,13 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 16,71 gram kubar esrar, 14,11 gram toz halinde uyarıcı hap, 1,84 gram metamfetamin, 2 av tüfeği, 2 pompalı tüfek, 5 G-3 piyade tüfeği ile bir uçaksavar mermisi ele geçirilmişti.

Zanlılardan 40'ı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:43 Kaynak: AA

Eskişehir, Güncel
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