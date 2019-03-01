Eskişehir'deki Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir
'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonda yakalanan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 2'si ise çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Polis
ekiplerince dün düzenlenen operasyonda zanlıların evinde, 231,17 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 74 sentetik uyuşturucu hap, 1,37 gram esrar ele geçirilmişti. Yakalanan 6 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:04 Kaynak: AA
Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz
Şanlıurfa'da Aranan Şahıslara Operasyon! Yatağın Altından Çıktılar
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! 5,40 Seviyesini Gördü
İstanbul'un 2 Köprüsünden 2 Yılda 5,88 Milyon Araç Geçiş İhlali Yaptı