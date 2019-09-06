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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 10 şüpheli Yunus Emre Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Adalet Sarayı'na getirildi.

Bu sırada zanlılar arasında bulunan bir kadın, kendisini bekleyen annesine, "Özür dilerim anne böyle olsun istemezdim." dedi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda yakalanan 12 zanlının evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 13 bin 295 adet sentetik hap, 4,83 gram genetiği değiştirilmiş esrar, 0,32 gram toz esrar, 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile mermiler ele geçirilmişti.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:16 Kaynak: AA
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