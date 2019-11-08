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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen 110 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin savcılıktaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 8 zanlının evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 328 gram sentetik uyuşturucu, 4,85 gram esrar, 2,71 gram skunk ile 1 sentetik hap ele geçirilmişti.

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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