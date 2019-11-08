Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

Operasyonda, gözaltına alınan 8 zanlının evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 328 gram sentetik uyuşturucu, 4,85 gram esrar, 2,71 gram skunk ile 1 sentetik hap ele geçirilmişti.

Eskişehir 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var