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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

8 saat önce

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün düzenlenen 110 polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü savcılıktaki sorgularının ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Operasyonda, gözaltına alınan 8 zanlının evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 328 gram sentetik uyuşturucu, 4,85 gram esrar, 2,71 gram skunk ile 1 sentetik hap ele geçirilmişti.

Uyuşturucu Ticareti, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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