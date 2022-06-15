Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

15.06.2022 20:02
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir- Bursa kara yolu üzerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan O.Ö, O.S.İ. ile S.D. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, içecek şişelerinin içine gizlenmiş 732 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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