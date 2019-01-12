Eskişehir'deki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tutuklama

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 49 kişiden 9'u bu sabah adliyeye sevk edilmişti. Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan yargılanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Ayrıca 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

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