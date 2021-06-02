Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilerek, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı belirlenen 5 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda şüpheliler, gözaltına alındı. Zafer, Fevzi Çakmak, Şarhöyük ve Yeşiltepe mahallelerindeki evlerinde yapılan aramalarda ise 21,39 gram bonzai, 0,41 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.