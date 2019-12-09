Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan 6 zanlının adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, genetiği değiştirilmiş esrar ile tabletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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