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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda yakalanan 6 zanlının adreslerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, genetiği değiştirilmiş esrar ile tabletler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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