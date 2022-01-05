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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

05.01.2022 16:28
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 kilo 350 gram esrar ile 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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