Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 kilo 350 gram esrar ile 1 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye getirildi.
Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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