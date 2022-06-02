Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

02.06.2022 09:22
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler B.E. ile M.A.P'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 24,91 gram metamfetamin, 44 sentetik uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan M.A.P. serbest bırakıldı. "Uyuşturucu ticareti" iddiasıyla adliyeye sevk edilen B.E. tutuklandı.

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Aranması olan 8 kişi yakalandı Aranması olan 8 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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