Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

23.07.2022 10:03
Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, tutuklandı.

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi, Polis merkez Tepebaşı ilçesinde şüpheli Ö.D'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 402 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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