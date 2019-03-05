Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki "Yargıyı Yanıltma Mektubu" Davası

Eskişehir'deki "Yargıyı Yanıltma Mektubu" Davası

37 dakika önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının, koğuş arkadaşı tarafından aynı suçtan tutuklu eşine yargıyı yanıltmak için kaleme alınan mektubu avukat kızı aracığıyla ulaştırdığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Eskişehir'deki
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hükümlü iş adamının, koğuş arkadaşı tarafından aynı suçtan tutuklu eşine yargıyı yanıltmak için kaleme alınan mektubu avukat kızı aracığıyla ulaştırdığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasına, cezaevinde bulunan hükümlü iş adamı Yalçın Ercan ve tutuksuz yargılanan kızı Büşra Nur Ç. ile avukatları katıldı.

Savcı mütalaasında, Yalçın Ercan ve Büşra Nur Ç'nin "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

FETÖ üyesi olduğu suçlamalarını reddeden ve beraatini talep eden Büşra Nur Ç. ise mütalaaya karşı ek süre istedi.

Mahkeme heyeti, davayı karara bağlamak üzere duruşmayı erteledi.

İddianameden

Büşra Nur Ç'nin bazı toplantılarına babasıyla katıldığı, FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı nedeniyle KHK ile kapatılan Eskişehir Hukuksal Bakış Derneği üyesi de olduğu belirtilen iddianamede, söz konusu mektuba atıfta bulunuldu.

İddianamede, tutuklu sanık Semih A'nın aynı infaz kurumunda tutuklu eşi Tuğba A'ya yazdığı mektupta, "Hani nişanlıyken bir süre senin üzerine hat kullanmıştım. Düşündüm ki o tarihlerde senin hattını kullandığımı söylesem. Sen o numarayı resmi yerlerde kendi adına vermiş miydin? Eğer vermişsen benim kullandığımı ispat edemezler. Bana mahrem imam suçlaması atılıyor. Ankara KOM'da hard diskte çıkmış. Bana gelen tutukluluk devamında birkaç kişi var. Onların suçlaması da aynı. Sanırım dosya veya devam bu minvale çekilmeye çalışılıyor. Bu suçlama ile yargılananlara 12 yıl veriliyor. Görünen o şu anda. Sende böyle bir suçlama var mı? Tutukluluk devamında isimler ve varsa suçlamalar bu yönde mi? İnşallah geçecek bunlar. Seni çok seviyorum." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Mektubun, yargıyı yanıltmak amacıyla yazıldığının anlaşıldığı vurgulanan iddianamede, Büşra Nur Ç. ve babası Yalçın Ercan'ın suçlarına uyan kanun maddelerine istinaden cezalandırılması talep edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:50 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle!

Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:27:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki "Yargıyı Yanıltma Mektubu" Davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]