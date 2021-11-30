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Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklara ceza yağdı - Son Dakika

Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklara ceza yağdı

30.11.2021 16:47
Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklara ceza yağdı

Eskişehir'de, zimmetine yaklaşık 5 milyon geçirdiği tespit edilen 7. İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ve olaya ilişkin toplamda 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada sanıklara ceza yağdı.

Eskişehir'de, zimmetine yaklaşık 5 milyon geçirdiği tespit edilen 7. İcra Dairesi Müdür Yardımcısı Erkan K. ve olaya ilişkin toplamda 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada sanıklara ceza yağdı.

Eskişehir 7'nci İcra Dairesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Erkan K.'nin, daire emanet kasası ve banka hesaplarından 4 milyon 858 bin 340 TL'yi 4 arkadaşının hesaplarına aktararak zimmete geçirdiği tespit edilmişti. Polis tarafından yakalanan Erkan K. ve 4 suç ortağı hakkında Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Erkan K., Selman T., Kerim I., Osman A. ve Suat E. hakkında 'nitelikli zimmet, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği ve bilişim sistemindeki verileri bozma ve sisteme veri yerleştirme' suçlarından ayrı ayrı 9 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Erkan K., Selman T. ile tutuksuz yargılanan sanıklar Kerim I., Osman A. ve Suat E. hazır bulundu. Taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların karardan önce son sözlerini dinledi.

"Diğer sanıklar benim ne yaptığımı bilmiyordu"

Tutuklu sanık Erkan K., daha önceki beyanlarını tekrar ederek, "Olayla ilgili ifademi vermiştim. Diğer sanıkların benim fiillerime iştirakleri söz konusu değildir. Benim ne yaptığımı da bilmiyorlardı. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Benim kumar alışkanlığım var. Bu alışkanlığım bende anksiyete bozukluğu oluşturuyordu. Fethiye'de özel bir hekime gitmiştir. Anksiyete ve kumar bağımlılığı tedavisi gördüm. Bu hastalıklar ile ilgili ilaç da kullandım. Basit zimmet suçunu daha önce ikrar etmiştim. Pişmanım" diye konuştu.

"Sadece Erkan'ın arkadaşlığına inandım ve güvendim"

Tutuklu sanık Selman T. ise, tek suçunun sanık Erkan K.'ya güvenmek olduğunu belirterek, "Aşamalardaki savunmamı tekrarlıyorum. Ben suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Ben sadece Erkan'ın arkadaşlığına inandım ve güvendim. Benim, onun suç işlediğinden haberim yoktu. Ben suç işlemedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Erkan K.'nin 'nitelikli zimmet' suçundan 19 yıl 15 ay ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 6 yıl hapsine hükmetti. Erkan K. toplamda 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı. Tutuklu sanık Selman T. ise 'zimmet suçuna iştirak' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklar Kerim I., Osman A. ve Suat E. ise 'zimmete iştirak' suçundan 6'şar yıl 8'er ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Davada sanıklara toplamda 54 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Şubat ayında başlatılan soruşturma kapsamında, kentteki icra dairesinde görev yapan ve zimmetine yaklaşık 5 milyon lira geçirdiği iddia edilen Erkan K. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen Kerim I., Osman A., Suat E. ve Selman T. gözaltına alınmıştı. Zanlılardan, Erkan K. ile Selman T., çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklara ceza yağdı

Eskişehir, Mahkeme, İcra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'deki zimmet davasında sanıklara ceza yağdı - Son Dakika


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