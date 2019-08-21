Son Dakika Haberleri: Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası trafiği kilitledi
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Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası trafiği kilitledi

1 saat önce

Eskişehir'de birçok aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, ulaşımı da uzun süre aksattı.

Eskişehir'deki zincirleme trafik kazası trafiği kilitledi, System.String[]

Eskişehir'de birçok aracın karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, ulaşımı da uzun süre aksattı.


Eskişehir- Ankara çevreyolu Hava Müzesi önündeki kazanın ardından trafik bir süre tamamen durdu. Kurtarma çalışmalarının tamamlanması ve kazaya karışan araçların yan şeride alınmasının ardından Ankara istikametine olan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yoğun trafik akışı olan yolda kilometrelerce uzayan bir konvoy oluştu. Daha sonra araçların çekicilerle olay yerinden alınması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol tamamen ulaşıma açıldı ve uzun süre bekleyen araçlar yollarına devam etti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 05:20 Kaynak: İHA
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