Eskişehir Demirspor'da pandemi yeni kayıtları durdurdu - Son Dakika

Eskişehir Demirspor'da pandemi yeni kayıtları durdurdu

14.04.2021 13:31
Eskişehir Demirspor'da pandemi yeni kayıtları durdurdu, System.String[]

Eskişehir'in köklü spor kulüplerinden Eskişehir Demirspor, pandemi dolayısıyla yeni sporcu kayıtlarını durdurdu.

Eskişehir'in köklü spor kulüplerinden Eskişehir Demirspor, pandemi dolayısıyla yeni sporcu kayıtlarını durdurdu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Birçok spor dalında müsabakalara ara verilirken, çoğu karşılaşma da seyircisiz oynanıyor. Pandemi tedbirleriyle verimli antrenmanlar yapılamazken, Covid-19'a yakalanan sporcular ciddi form düşüklüğüyle karşı karşıya kalıyor.

"Birçok milli sporcumuz Eskişehir Demirspor'da yetişti"

Eskişehir'in köklü spor kulüplerinden olan Eskişehir Demirspor'un geçmişinden bahseden Kulüp Başkanı Gönül Cemoğlu, "Eskişehir Demirspor 1930 yılında kuruldu ve kurulduğu tarihten bu yana farklı branşlarda başarıları mevcut. Futbol, basketbol, voleybol, boks, bisiklet, güreş, eskrim gibi birçok spor dalında birçok başarımız mevcut. Bu dallarda birçok milli sporcumuz Eskişehir Demirspor'da yetişti ve Dünya çapındaki yarışlarda ülkemizi temsil etti. Müzemizde sayısız madalya, kupa ve ödül var. Eskişehir Demirspor'un 91 yıllık başarı dolu bir mazisi var" dedi.

"Şuanda yeni kayıt alamıyoruz"

Eskişehir Demirspor bünyesinde bulunan salonlarda pandemi tedbirleri kapsamında sadece kulübün lisanslı sporcularının ve milli sporcuların antrenman yapabildiğini belirten Başkan Cemoğlu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Son 1 yıldır devam eden pandemi Eskişehir Demirspor'u çok etkiledi. Futbola ara verildi. Diğer branşlarda ise sadece milli sporcular antrenmanlarına devam ediyorlar. Pandemi dolayısıyla lisansı olmayan ve milli olmayan sporcuları salonlarımıza alamıyoruz. Gerek kendileri gerek aileleri pandemi tedirginliği yaşıyor. Şuanda yeni kayıt alamıyoruz sadece kendi bünyemizde lisanslı olan ve milli olan sporcularımız antrenmanlarına devam edebiliyor." - ESKİŞEHİR

Eskişehir Demirspor'da pandemi yeni kayıtları durdurdu
Eskişehir Demirspor'da pandemi yeni kayıtları durdurdu

Koronavirüs, Eskişehir, Pandemi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eskişehir Demirspor'da pandemi yeni kayıtları durdurdu - Son Dakika


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