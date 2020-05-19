Eskişehir'den 19.19 manzaraları - Son Dakika

Eskişehir'den 19.19 manzaraları

Vatandaş, polis ve bekçiler hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümü nedeniyle vatandaşlar balkon ve pencerelerine çıkarak, saat 19.19'da İstiklal Marşını okudu.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın saat 19.19'da tüm statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz" diye vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından bugün Eskişehir'de iftar öncesi vatandaşlar, saat 19.00 itibariyle evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırmaya başladı.

Ardından Kızılay Eskişehir Şubesi görevlileri araçlarıyla gelerek saat 19.19 vatandaşların duyabileceği şekilde İstiklal Marşını çaldı. Vatandaşlar, polis ve bekçiler hep bir ağızdan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümü nedeniyle İstiklal Marşını okudu. Vatandaşlar, İstiklal Marşı sonrası hep birlikte alkış tutarak, çalınan şarkılar eşliğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.