Eskişehir'den 4 sporcu karate milli takımına seçildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehir'den 4 sporcu karate milli takımına seçildi - Son Dakika Spor

Eskişehir'den 4 sporcu karate milli takımına seçildi

7 saat önce

Antalya'da bin 500 sporcunun katıldığı Minikler ve Yıldızlar Wushu Sanda Tao Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliği elde eden Erdin Ege Kabal, üçüncü olan Gül Bilge Akay ve Defne Özkan ile beşinci olan Esmanur Sönmez milli takıma girmeye hak kazandı.

Eskişehir'den 4 sporcu karate milli takımına seçildi, System.String[]

Antalya'da bin 500 sporcunun katıldığı Minikler ve Yıldızlar Wushu Sanda Tao Türkiye Şampiyonası'nda ikinciliği elde eden Erdin Ege Kabal, üçüncü olan Gül Bilge Akay ve Defne Özkan ile beşinci olan Esmanur Sönmez milli takıma girmeye hak kazandı.

Eskişehir Mavi Spor Kulübü Başkanı ve Kyokushin Ashihara Karate Milli Takımı Antrenörü Arzu Kabal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kısa sürede yetiştirdiği sporcuların milli takıma seçilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kabal, kendilerine destek veren Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Mehmet Zeki Akıncı, Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Eskişehir Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Tatlısu, Wushu Milli Takımı Antrenörü Fatma Akyüz, Düzce Wushu Temsilcisi Ayşegül Ödemiş, Odunpazarı Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özden Akkaya ve Milli Zafer İlkokulu Müdürü Emine Tuç'a teşekkür etti.

Eskişehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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