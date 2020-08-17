Eskişehir'den Avrupa'ya gelinlik ihracatı

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de üretilen gelinlik, kına, nişan ve nikah elbiseleri, Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor.

Avrupalı gelinler hayatlarının en mutlu günlerinde Eskişehir'de üretilen elbiseleri giyiyor. Eskişehirli gelinlik üreticisi Rafiye Yıldırım, burada hazırladığı gelinlik ve benzeri ürünlerin Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra verilen siparişler üzerine Fransa, Belçika ve Almanya gibi Avrupa'nın ülkelerine de gönderiyor. Yıldırım, yurt içinde satışlar az olsa da yurt dışına yaptığı satışlarla denge kurarak ayakta kalmaya çalıştıklarını belirterek, "Satışlarımız geçen yıllara göre hayli düştü. Düğünlerin başlaması ile artık yavaş yavaş satış sezonumuz açılacak. İki haftadır yurt dışından müşteriler geliyorlar. Onlar da gelinlik, kına, nişan ve nikah elbiseleri yurt dışına götürmek için satın alıyorlar. Artık işlerimiz yavaş yavaş başlıyor gibi. Genelde verilen siparişler üzerine Fransa, Belçika, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine düğün elbiselerimizi gönderiyoruz. Oralarda Türk gelinliğin çok müşterisi vardır. Bu elbiseleri kendimiz yapıyoruz. İstedikleri modeli bize getiriyorlar, eğer elimizde hazır varsa hemen alıyorlar, eğer olmasa da kumaşını toptancıdan alıp hazırlarız. Eskişehir'den ülkemizin başka şehirlere de düğün elbisesi gönderiyoruz. Kütahya, Bilecik, Bursa, Konya, Ankara ve Hatay'dan gelip bizden gelinlik alanlar hayli fazla" diye konuştu.

Tarçın, mavi ve koyu renkler çok tercih ediliyor

Yıldırım, bu yıl düğün elbiseleri seçiminde vatandaşların genellikle tarçın rengi, mavi ve koyu renkleri tercih ettiği belirtti. Rafiye Yıldırım, "Bu yıl nişanlık ve kına kıyafetleri olarak pile rengi olarak vatandaşlar tarçın rengi, bordu, mavi, saks mavisi, gece mavisi, yani mavi tonları ve genellikle koyu renkler daha çok tercih ediyorlar. Beyazlar hepsi gelinlik, ama nikah elbisesi olarak kırık beyaz ile ekru kullanıyorlar. Bu sene düğünlerin çoğu iptal olduğu için sadece nikah için elbise götürüyorlar. Onun da farklı kumaşlarımız ve yapı modalarımız var. Kimi çok taşlı işlemeli istiyor, kimi Fransız güpürü, kimi sade güpür ve kimi de çok sade Helen model istiyor. Üzerinde hiçbir şey olmadığı elbiseyi Helen modeli diyorlar. Bu sene modelleri şeffaf, Helen modeli ve pileli modellerdir. Renkler ile ilgili dediğim gibi renklerden tarçın, gri, siyah gri renkler kına elbiselerinde de tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

"Geçen yıllara göre fiyatlar düşük"

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsten yüzünden bu sene geç başlayan düğün elbise ve kıyafetlerin satışları yavaş yavaş başladı. Fiyat olarak geçen seneye göre az değişiklik gösteren gelinlik, nikah ve kına elbiselerin satıcıları, yurt dışı satışlarıyla bu yılın zararını karşılamaya çalışıyor. Konu ile ilgili konuşan Rafiye Yıldırım, "Ürünlerimiz geçen yıla göre yüksek fiyatla geliyor, ama elimizden çıkarabilmek için kendi emeğimizden, verdiğimiz emekten kesiyoruz. Vatandaşlar için fiyatı düşürüyoruz. Bir gelinlik 2 bin 500 liradan başlayarak 3 buçuk, 4 bine kadar çıkıyor. Kiralık ve satılık arasında çok fark yok, 500 lira gibi bir fark var. Düşük bütçeli vatandaşlar ikinci el yani kullanılmış olan gelinlikler tercih ediyorlar" diye belirtti. - ESKİŞEHİR