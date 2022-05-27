Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2) - Son Dakika
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Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2)

27.05.2022 20:11
Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2)

POLİS EKİPLERİNCE BULUNDUEskişehir'deki teyzesini ziyaretinin ardından Bursa'ya dönmek için bindiği otobüsten inen ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Y.K. (16), polis ekiplerince yapılan araştırmaların sonunda bulundu.

POLİS EKİPLERİNCE BULUNDU

Eskişehir'deki teyzesini ziyaretinin ardından Bursa'ya dönmek için bindiği otobüsten inen ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Y.K. (16), polis ekiplerince yapılan araştırmaların sonunda bulundu. Yapılan sağlık kontrellerinin ardın durumunun iyi olduğu tespit edilen Y.K. Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Y.K.'nın işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR,


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'den Bursa otobüsüne binen Yurdagül, 3 gündür kayıp (2) - Son Dakika
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