Eskişehir'den büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa yönelik 58 proje bakanlığa gönderildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmeleri Hibe Desteği" başvuruları kapsamında, Eskişehir'de hazırlanan 58 proje uygun bulunarak nihai sonuç için bakanlığa gönderildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği" ile büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların başvuruları 31 Temmuz 2021 itibariyle sonlanmıştı. Proje kapsamında çiftçiler 2021 yılında yeni ahır-ağıl yapımı veya kapasite artırımı, yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi ve otomatik suluk alımı konularında başvurularını gerçekleştirdiler. Eskişehir'den 6 milyon 840 bin TL+KDV toplam proje tutarı, 2 milyon 790 bin TL hibe tutarı olan 59 proje başvurusu yapılmış olup, bunlardan 58 proje uygun bulunarak nihai değerlendirme için bakanlığa gönderildi. Projelerde 4 ahır, 2 ağıl yapımı, 4 gübre sıyırıcı, 50 yem karma makinesi, 10 süt sağım makinesi, 13 süt soğutma tankı, 16 hayvan kaşınma ünitesi ve 10 otomatik suluk alımına yüzde 50 hibe desteği sağlanacak. Projenin nihai sonuçları, 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında duyurulacak.

Kent genelinde en çok başvuru ise Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinden yapıldı. - ESKİŞEHİR