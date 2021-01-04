Eskişehir'den çaldığı iddia edilen otomobil İstanbul'da bozulunca çekiciyle sahibine gönderdi - Son Dakika

Eskişehir'den çaldığı iddia edilen otomobil İstanbul'da bozulunca çekiciyle sahibine gönderdi

Eskişehir'den arkadaşının aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Eskişehir'den arkadaşının aracını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Çankaya Mahallesi Özlem Caddesi'nde park halindeki arkadaşına ait otomobili çaldığı öne sürülen M.T, bu araçla İstanbul'a gitti. Otomobilin bozulması üzerine oto kurtarıcıyla anlaşan M.T, aracı Eskişehir'e sahibine gönderdi. Araç sahibinin ihbarının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.T'yi Eskişehir'de saklandığı evde gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son Dakika

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 455,5 liradan işlem görüyor

Kim ne kadar zam alacak? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşları

Son Dakika: Memurlar yüzde 7,36, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8,36 zam alacak

Son dakika: Memur ve emeklinin maaşını belirleyecek olan 2020 enflasyonu yüzde 14,6 oldu

Dul olduğu için kız vermediler! Ailelerin kavgasında bir kişi canından oldu

Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak'ta başlıyor

Sadakatsiz kocasının izinsiz görüntülerini mahkemeye veren kadına, Yargıtay'dan hükümsüzlük kararı

Avrupa, Dağlık Karabağ'da savaşın sonucunu tayin eden Türk SİHA'ları için sıraya girdi