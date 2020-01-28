Eskişehir'den depremzedelere 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'den depremzedelere 3 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Eskişehir'den depremzedelere 3 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Eskişehir'den Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar görenler için toplanan 3 tır yardım malzemesi, bölgeye yollandı.

Eskişehir'den depremzedelere 3 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Eskişehir'den Elazığ ve Malatya'daki depremden zarar görenler için toplanan 3 tır yardım malzemesi, bölgeye yollandı.

Elazığ depreminin yaralarını sarmak için Eskişehir Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin başlattığı yardım kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediyelerin ana hizmet binalarına gelen vatandaşlardan, 48 saatte 2 tır yardım malzemesi toplandı. Belediye personellerince tasnif edilen ve Büyükşehir Belediyesinin Eskişehir- Ankara kara yolu üzerindeki hizmet binasında toplanan yardım malzemeleri iki tıra yüklendi.

"Geçmiş olsun Elazığ ve Malatya, Eskişehir her zaman yanınızda" yazılı yardım malzemeleri, tırlar ile deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Tasnif sırasında yardım malzemelerinin içinden çıkan notlar görenleri duygulandırdı. Bir notta şu ifadeler yer aldı:

"Kardeşim umarım bu notu bulur, okur ve az da olsa kendinizi iyi hissedersiniz. Allah yardımcınız olsun. Biz elimizden geldiğince yanınızda olmak için çabalıyoruz. Siz orada onları yaşarken biz sadece izledik ve 2 dakikalık videoda kalbimiz çok yandı, çok üzüldük. Biz hepimiz kardeşiz. Kardeş, kardeşin yardımına koşar. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Umarım işinize yarar. Umarım sizlere az da olsa faydamız dokunabilmiştir. Allah'a emanet olun."

Başka bir notta da "Sizlere önce dualarımızı iletiyorum. Hepinize geçmiş olsun. Bir Elazığlı olarak elimden gelen yardımı yaptım. Hepsi helal, hoş olsun. Allah bir daha bunları yaşatmasın." yazıldığı görüldü.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) da 17 ton kuru gıda, bakliyat ve ayni yardımları içeren bir tırı bölgeye gönderdi.

Eskişehir, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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