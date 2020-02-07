Eskişehir'den depremzedelere iki tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'den depremzedelere iki tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Eskişehir'den depremzedelere iki tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği aracılığıyla toplanan iki tır dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a uğurlandı.

Eskişehir'den depremzedelere iki tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği aracılığıyla toplanan iki tır dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a uğurlandı.


24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ ve Malatya illerinde meydana gelen depremin ardından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından ayni bağış yardım kampanyası başlatılmıştı. Bu kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği arasından yapılan işbirliği sonucunda toplanan yardımlar dolu 2 tır dualarla Eskişehir'den yola çıktı.


Eskişehir Valilik meydanında yapılan duaların ardından; un, yağ, şeker, hazır gıda paketleri, ısıtıcı, kışlık kıyafetler, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 adet yardım tırı, AFAD Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen toplanma yerine ulaşmak üzere Eskişehir'den ayrıldı.


Uğurlamaya Vali Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Malatyalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:50 Kaynak: İHA
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