ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu - Son Dakika

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Kimi sürücülerin ise sabah araçlarını çalıştırmakta zorlandığı görüldü.

Hava sıcaklığın sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesi, kent hayatını olumsuz etkilerken, Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar çay kenarında fotoğraf çektirdi.

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