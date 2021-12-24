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ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu

24.12.2021 09:21

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Hava sıcaklığın sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, günlük hayat olumsuz etkilenirken Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tabakasıyla kaplandı. Porsuk'un donduğunu gören bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Kimi sürücülerin, sabah saatlerinde çalıştırmakta zorlandıkları araçlarının camlarındaki buzu kazıyıp, kendilerine görüş alanı açtığı görüldü.

Kentte soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu
ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu

Porsuk çayı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Porsuk Çayı buz tuttu - Son Dakika


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