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Eskişehir'den hayranlık oluşturan sonbahar manzaraları
6 saat önce
Sonbahar aylarında yeşilin sarıyla buluşması Eskişehir sokaklarında renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
Sonbahar aylarında yeşilin sarıyla buluşması Eskişehir sokaklarında renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gelen yağışlar sonucunda, sokaklarda oluşan güzel görüntüler adeta hayranlık oluşturdu. Şehrin birçok noktasında çekilen fotoğraflar ile sonbaharın eşsiz manzarası büyük bir zevk ile izlenirken, Eskişehirli vatandaşlar da ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR
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