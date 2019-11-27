Son Dakika Haberleri: Eskişehir'den hayranlık oluşturan sonbahar manzaraları
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Eskişehir'den hayranlık oluşturan sonbahar manzaraları

6 saat önce

Sonbahar aylarında yeşilin sarıyla buluşması Eskişehir sokaklarında renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Eskişehir'den hayranlık oluşturan sonbahar manzaraları, System.String[]

Sonbahar aylarında yeşilin sarıyla buluşması Eskişehir sokaklarında renkli görüntüler ortaya çıkardı. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte gelen yağışlar sonucunda, sokaklarda oluşan güzel görüntüler adeta hayranlık oluşturdu. Şehrin birçok noktasında çekilen fotoğraflar ile sonbaharın eşsiz manzarası büyük bir zevk ile izlenirken, Eskişehirli vatandaşlar da ortaya çıkan kartpostallık görüntülerin tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:23 Kaynak: İHA
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