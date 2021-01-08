Eskişehir'den İdlip'e yardım tırı dualarla uğurlandı - Son Dakika

Eskişehir'den İdlip'e yardım tırı dualarla uğurlandı

08.01.2021 12:06
Eskişehir'den İdlip'e yardım tırı dualarla uğurlandı, System.String[]

Hayrat İnsani Yardım Derneği Eskişehir Temsilciliği, Suriye'nin İdlip bölgesine yardım tırı gönderdi.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Eskişehir Temsilciliği, Suriye'nin İdlip bölgesine yardım tırı gönderdi.

Fevziçakmak mahallesi, Muttalip caddesi üzerinde bulunan İlahiyat camii önünden yola çıkan tırda, çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren yetim ailelerine ekmek olarak dağıtılmak üzere un ve Kefertaharim bölgesindeki yetimhaneyi tefriş etmek üzere ranza yatak, yorgan, halı gibi birçok malzemeler yer aldı. Dualarla uğurlanan ve kısa sürede bölgeye ulaşması beklenen yardım tır ile birlikte bölgeye giden Hayrat İnsani Yardım Eskişehir Temsilciliğinden Mustafa Said Köseler ve Ümit Çakıroğlu'nun dağıtıma refakat edecekleri belirtildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'den İdlip'e yardım tırı dualarla uğurlandı
Eskişehir'den İdlip'e yardım tırı dualarla uğurlandı

Eskişehir, Suriye, Hayrat, İdlip, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Eskişehir'den İdlip'e yardım tırı dualarla uğurlandı - Son Dakika


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