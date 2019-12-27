Eskişehir'den kar manzaraları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir'den kar manzaraları - Son Dakika

Eskişehir'den kar manzaraları

6 saat önce

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile şehrin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.

Eskişehir'den kar manzaraları, System.String[]

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile şehrin yüksek rakımlı bölgeleri beyaza büründü.


Ülke genelinde bu hafta beklenen kar yağışı gece saatleri itibariyle Eskişehir'de de kendisini gösterdi. Özellikle şehrin yüksek rakımlı bölgeleri tamamen beyaza bürünürken belediye ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre kar yağışının şehir merkezinde de hafta boyunca devam edeceği öngörülürken vatandaşlara gerekli önlemlerin alınması konusunda uyarılar yapıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 06:09 Kaynak: İHA
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