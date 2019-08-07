Eskişehir'den milli hentbolcularımız Avrupa Şampiyonası'nda

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Sessiz gol sevinci ile alkışlanmıştı! Sebebini anlattı

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonlular Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyor: Oğlum gibi severdim onu