Eskişehir'den milli hentbolcularımız Avrupa Şampiyonası'nda
17 dakika önce
Anadolu Üniversitesi sporcuları, İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonasında milli takım için ter döküyor.
Anadolu Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
sporcuları, İtalya
'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa
Hentbol Şampiyonasında milli takım için ter döküyor. İtalya'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımda 2 Anadolu Üniversitesi sporcusu da forma giyiyor. Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı antrenörü ve aynı zamanda Türkiye
Yıldız Milli Kız Takımı başantrenörü olan Murat Kabadayı
ile birlikte oyuncular Esra Tezcan ve Nur Aleyna Köse, müsabakalar için İtalya'nın Pescara
kentinde bulunuyor. 17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası B Klasmanı'nda Çekya, İzlanda
, Kosova
ve İsrail
ile birlikte A grubunda yer alıyor.
(İHA)
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