Son Dakika Haberleri: Eskişehir'den milli hentbolcularımız Avrupa Şampiyonası'nda
Son Dakika Güncel Haber

Eskişehir'den milli hentbolcularımız Avrupa Şampiyonası'nda

17 dakika önce

Anadolu Üniversitesi sporcuları, İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonasında milli takım için ter döküyor.

Eskişehir'den milli hentbolcularımız Avrupa Şampiyonası'nda, System.String[]
Anadolu Üniversitesi sporcuları, İtalya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonasında milli takım için ter döküyor. İtalya'da düzenlenen Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımda 2 Anadolu Üniversitesi sporcusu da forma giyiyor. Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı antrenörü ve aynı zamanda Türkiye Yıldız Milli Kız Takımı başantrenörü olan Murat Kabadayı ile birlikte oyuncular Esra Tezcan ve Nur Aleyna Köse, müsabakalar için İtalya'nın Pescara kentinde bulunuyor. 17 Yaş Altı Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası B Klasmanı'nda Çekya, İzlanda, Kosova ve İsrail ile birlikte A grubunda yer alıyor.
(İHA)
İtalya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sessiz gol sevinci ile alkışlanmıştı! Sebebini anlattı
Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi Trabzonlular Yusuf Yazıcı ile gurur duyuyor: Oğlum gibi severdim onu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 12:28:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'den milli hentbolcularımız Avrupa Şampiyonası'nda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]