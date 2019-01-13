Son Dakika Haberleri: Eskişehir'den Mülteci Kamplarına Yardım Eli, Mülteciler İçin Günlerce Örgü Ördüler

Eskişehir'den Mülteci Kamplarına Yardım Eli, Mülteciler İçin Günlerce Örgü Ördüler

1 saat önce

Eskişehir'den mülteci kamplarına yardım eli, Mülteciler için günlerce örgü ördüler YUDER Kadın Kolları Başkanı Sevim Kırmaz: "Aynı durumda bizler de olabilirdik"ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği çatısı altında bir araya gelen yabancı öğrenciler ile dernek...

Eskişehir'den mülteci kamplarına yardım eli, Mülteciler için günlerce örgü ördüler
YUDER Kadın Kolları Başkanı Sevim Kırmaz:
"Aynı durumda bizler de olabilirdik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, Yunusemre Uluslararası Öğrenci Derneği çatısı altında bir araya gelen yabancı öğrenciler ile dernek gönüllüleri, Suriyeli mülteciler için kolilerce kışlık elbise ördü.
Örülen kışlık elbiselerin yanı sıra, mülteci çocuklar için toplanan oyuncaklar ve dernek gönüllülerinin para toplayarak aldıkları montlar da hazırlanan kolilere yerleştirildi. Günlerce süren çalışma sonucu hazırlanan koliler, sınırdaki ve sınır bölgesindeki kamplarda hayata tutunma mücadelesi veren mültecilere gidecek. Kış aylarındaki zorlu hava koşulları sebebiyle böyle bir çalışma yaptıklarını belirten gönüllüler, örülen kazaklar ve alınan malzemeler ile bölgede yaşanan sıkıntılara bir nebze de olsa çözüm bulmak istediklerini dile getirdiler.
"15-20 kolilik bir çalışma yaptık"
Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan YUDER Kadın Kolları Başkanı Sevim Kırmaz, "Bu projeye 1.5 ay önce başladık. Ülkemize eğitim amacıyla gelen misafir öğrencilerin çalışması. Onlar ile birlikte yaptık biz bu projeyi. Bunlar, onların kendi el örgüleri ile kardeşlerine gönderdikleri çalışmalar. Ayrıca kendi halkımızdan da gönüllü kardeşlerimiz yardım etti. Öğrencilerimiz; şapka, bere, kazak, hırka gibi giysiler ördüler. Gönüllü kardeşlerimiz de çok yardım etti. Amacımız; kamplarda üşüyen kardeşlerimizin hem yüreğini sarmak hem de kışı güzel geçirmelerini sağlamak. 15-20 kolilik bir çalışma yaptık. Sınır ve sınır bölgesindeki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi mültecilere gidecek. Aynı durumda bizler de olabilirdik. Savaşlarda en masum olanlar çocuklar. Genelde bizim yardımlarımız çocuklara yönelik. Bizim çocuklarımız da aynı durumda olabilirdi. Şuanda biz ensar görevi görüyoruz" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Yunusemre, Eskişehir, Güncel
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