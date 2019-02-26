Eskişehir'den Tek Okul Kazandı
41 dakika önce
Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı, Dünyada 80 ülkede yapılan FIRST LEGO League (FLL) isimli bilimsel içerikli turnuvaya katılma hakkı kazandı.
2018-2019 sezonunda "INTO ORBIT: uzay serüveni" temalı turnuvada karşılaşan takımlar "INTO ORBIT" temalı bir proje üretip geliştirirken, diğer taraftan tasarladıkları ve programladıkları robotlarla, temayla ilgili görevleri başarıyla tamamladılar. TEMPESTAS 1718 ismiyle turnuvaya katılan Eskişehir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı, 2 danışman öğretmen ve 1 koç eşliğinde ilerleyen 10 kişiden oluşturuldu. ETİ ana sponsorluğunda çalışmalarını gerçekleştiren TEMPESTAS 1718, Mars gezegeninde güvenli bir yaşam alanının prototipini oluşturan projeleriyle öne çıkarak, bu yıl içinde İzmir'de düzenlenecek Türkiye Turnuvasına katılma hakkı kazandı. Okullarını ve ilimizi bölge turnuvasında en iyi şekilde temsil eden takım aldığı puanla 15. Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazanan Eskişehir'deki tek okul oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:19 Kaynak: Bültenler
Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı
16 Transfer Birden Yapan Eskişehirspor, İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı
Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem
Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu