Son Dakika Haberleri: Eskişehir'den Tek Okul Kazandı

Eskişehir'den Tek Okul Kazandı

41 dakika önce

Eskişehir Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı, Dünyada 80 ülkede yapılan FIRST LEGO League (FLL) isimli bilimsel içerikli turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Eskişehir'den Tek Okul Kazandı, System.String[]

2018-2019 sezonunda "INTO ORBIT: uzay serüveni" temalı turnuvada karşılaşan takımlar "INTO ORBIT" temalı bir proje üretip geliştirirken, diğer taraftan tasarladıkları ve programladıkları robotlarla, temayla ilgili görevleri başarıyla tamamladılar. TEMPESTAS 1718 ismiyle turnuvaya katılan Eskişehir Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı, 2 danışman öğretmen ve 1 koç eşliğinde ilerleyen 10 kişiden oluşturuldu. ETİ ana sponsorluğunda çalışmalarını gerçekleştiren TEMPESTAS 1718, Mars gezegeninde güvenli bir yaşam alanının prototipini oluşturan projeleriyle öne çıkarak, bu yıl içinde İzmir'de düzenlenecek Türkiye Turnuvasına katılma hakkı kazandı. Okullarını ve ilimizi bölge turnuvasında en iyi şekilde temsil eden takım aldığı puanla 15. Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazanan Eskişehir'deki tek okul oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:19 Kaynak: Bültenler

Bahçeşehir, Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskort Sitesinden Tanıştığı Kadına 4 Bin TL Kaptırdı 16 Transfer Birden Yapan Eskişehirspor, İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başladı

Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:00:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'den Tek Okul Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]