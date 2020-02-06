Eskişehir Deprem Çalışma Grubu bir araya geldi - Son Dakika

Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek çalışmalar ele alındı.



Tepebaşı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, yaklaşık 3 aydır deprem konusunda çalışmalar yürüten Eskişehir Deprem Çalışma Grubu bir araya geldi.



Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Deprem Çalışma Grubu'nu oluşturan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, araştırmacı yazar Gürcan Banger, Eskişehir geçmiş dönem milletvekillerinden eğitimci Murat Kahyaoğlu, Türkiye Küçük Millet Meclisi adına Sevim Şahin ile mahalle muhtarları ve azalar katıldı. Toplantıda Banger, deprem konusunda gerçekleştirilebilecek bilinçlendirme çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalar neticesinde pilot mahalle olarak belirlenen Hoşnudiye, Ertuğrulgazi, Eskibağlar ve Sazova Mahallelerinin muhtar, aza ve vatandaşlarının da katıldığı toplantıda, bina yöneticilerinden apartman görevlilerine kadar kapsayıcı bir çalıştay gerçekleştirilmesi üzerinde duruldu.



"Hazırlıklı olmamız gerekiyor"



Toplantıda söz alan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da deprem konusunda farkındalık oluşmasının önemine dikkat çekti ve "Deprem konusunda önemli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Mahalle muhtarlarımızın da burada olması çok önemli. Deprem ile ilgili herkesin bilmesi, yapması gereken şeyler var. Bu çalışma da tam olarak bunu hedefliyor; her mahallede, herkesin üzerine düşen görevler var. Allah korusun, deprem olmasını elbette istemeyiz ama hazırlıklı olmamız gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Malatya'ya, deprem bölgesine de bizzat gittim. 6.8'lik depremin etkinlerini yerinde gördüm. Biz de var gücümüzle depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu çalışmayı gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum, biz de Tepebaşı Belediyesi olarak desteklerimizi sürdüreceğiz. Etap etap, mahallelerde çalışmalarımız devam edecek. Deprem farkındalığını oluşturmak için el birliği ile çalışacağız" diye konuştu.



Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş'un da bulunduğu toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR