Son Dakika Haberleri: Eskişehir direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı
Son Dakika Güncel Eskişehir direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

Eskişehir direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

7 saat önce

Direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardıESKİŞEHİR'de kullandığı otomobille seyir halindeyken baygınlık geçiren Mehtap Özbay Gülten (40), kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasında durdu.

Direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobille seyir halindeyken baygınlık geçiren Mehtap Özbay Gülten (40), kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasında durdu. Çevredekilerin seslerini duymayan ve baygınlık geçiren Gülten'i araç camını kırarak çıkaran itfaiye ekibi kurtardı.

Eskişehir'de oturan Mehtap Özbay Gülten, saat 15.00 sıralarında kullandığı 06 BAN 171 plakalı otomobille İsmet İnönü-1 Caddesi'ne geldiğinde baygınlık geçirerek kaldırıma çarptı. Yol ortasında duran araç içerisinde kendinden geçen Gülten'i çevredekiler uyandırmaya çalıştı. Sonuç alamayınca da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler uzun süre Gülten'i kendine getirmeye çalıştı. Ancak seslerini duyuramadı. İtfaiye ekibi sağ arka camı kırıp araç kilitlerini açtı. Sağlık ekiplerince çıkarılan Gülten, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kapanan yol ise aracın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Eskişehir direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

Eskişehir, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Matematik sorusunu çözemeyen çocuğuna sinirlenen anne kalp krizi geçirdi
Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı! Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 01:57:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]