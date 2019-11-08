Eskişehir direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

Direksiyon başında bayılan kadın sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobille seyir halindeyken baygınlık geçiren Mehtap Özbay Gülten (40), kaldırıma çarptıktan sonra yol ortasında durdu. Çevredekilerin seslerini duymayan ve baygınlık geçiren Gülten'i araç camını kırarak çıkaran itfaiye ekibi kurtardı.

Eskişehir'de oturan Mehtap Özbay Gülten, saat 15.00 sıralarında kullandığı 06 BAN 171 plakalı otomobille İsmet İnönü-1 Caddesi'ne geldiğinde baygınlık geçirerek kaldırıma çarptı. Yol ortasında duran araç içerisinde kendinden geçen Gülten'i çevredekiler uyandırmaya çalıştı. Sonuç alamayınca da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen ekipler uzun süre Gülten'i kendine getirmeye çalıştı. Ancak seslerini duyuramadı. İtfaiye ekibi sağ arka camı kırıp araç kilitlerini açtı. Sağlık ekiplerince çıkarılan Gülten, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kapanan yol ise aracın çekilmesinin ardından yeniden açıldı.