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Eskişehir dökülen yapraklarla kalp yaptılar

8 saat önce

Dökülen yapraklarla kalp yaptılarEskişehir'de Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çalışan temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen sonbahar yapraklarından büyük bir kalp şekli yaptı.

Dökülen yapraklarla kalp yaptılar

Eskişehir'de Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda çalışan temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen sonbahar yapraklarından büyük bir kalp şekli yaptı. Masal Şatosu'nun da bulunduğu parkta dökülen yapraklar ise güzel bir görüntü oluşturdu.

Eskişehir'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bilim Kültür ve Sanat Parkı, sonbaharda dökülen yapraklarla güzel görüntüler oluşturdu. Parkta çalışan temizlik görevlileri ise kavak ağaçlarından dökülen yüzlerce yaprağı toplayıp kalp şekli yaptı. Temizlik görevlileri son düzeltmeleri yaptıktan sonra kalbin çevresine dizilerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Masal Şatosu ve korsan gemisinin yer aldığı parkta ise sonbahar manzarası güzel görüntüler oluşturdu. Parkı ziyarete gelenler bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Eskişehir dökülen yapraklarla kalp yaptılar

Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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