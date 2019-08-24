ESKİŞEHİR Down sendromlu Canan'ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

Down sendromlu Canan'ın beyaz gelinlik hayali gerçek oldu

Eskişehir'de down sendromlu Canan Düzenli'nin (36) beyaz gelinlik giyme hayali, ailesinin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen temsili düğünde gerçek oldu. Düğüne gelinliğiyle gelen Düzenli, yakınlarıyla birlikte gönlünce eğlendi.

Eskişehir'de down sendromlu Canan Düzenli'nin beyaz gelinlik hayali gerçek oldu. Ailesi temsili düğün hazırlarken, Tepebaşı Belediyesi de Çamlıca Deneyimli Kafe'yi tahsis ederek destek oldu. Evinden beyaz gelinlikle çıkan Canan Düzenli, düğün alayıyla şehirde tur attıktan sonra düğün salonuna geldi. İlk dansını Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile yapan Düzenli'nin mutluluğu yüzünden okundu. Davetlilerle çiftetelli oynadıktan sonra elindeki çiçek buketini fırlatan Canan Düzenli, hayalindeki düğünü gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşadı. Çocukluğundan beri gelin olmanın ve gelinlik giymenin hayali olduğunu söyleyen Canan Düzenli, Böyle bir düğünü her şeyden çok istiyordum. Belediye Başkanı ile dans ettim. Her şey için çok teşekkür ederim, çok mutluyum dedi. Kızının hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan annesi Bahriye Düzenli, ise destek olanlara teşekkür ederek, Çok mutlu oldum. Bize destek olanlara her şey çok teşekkür ederim. Kızımın senelerdir kurduğu hayali gerçekleştirdikö şeklinde konuştu.

Abla Nurcan Tokuşlu, kardeşinin gelinlik hayalini sürekli kendilerine anlattığını belirterek, Bu hayalini hep dinliyorduk kardeşimden. Biz de çok istediğini biliyorduk ve bir girişimde bulunalım dedik. Bu kafeyle ilgili Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile görüştük ve kendisi çok büyük destek verdi bize. Sonrasını da biz aile olarak organize etmeye çalıştık dedi. Temsili düğünde Canan Düzenli ve yakınları müzik eşliğinde eğlenerek günün keyfini çıkardı.