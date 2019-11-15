Eskişehir Düşünce Okulu tanıtım toplantısı

Türk Dünyası Kültür Vakfı tarafından hayata geçirilen Eskişehir Düşünce Okulu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen tanıtım toplantısına Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nabi Avcı burada yaptığı konuşmada, Anadolu Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Dünyası Vakfının bundan sonraki faaliyetlerde birlikte hareket etmek üzere bir protokol imzalayacaklarını anlattı. İş birliğinin hayırlı olması temennisinde bulunan Avcı, "Vakfımız özellikle öncelikle Eskişehir'deki öğrenci kardeşlerimize, orta öğretim ve lise öğrencilerine yönelik Eskişehir Düşünce okulunu başlattı. Bugüne kadar 64 atölye çalışması gerçekleştirildi ve 8 ziyaret yaptı." dedi.

Vali Çakacak da eğitim hayatının önemine değinerek öğrencilere hayatlarında hedefler koymalarını, milli ve manevi değerlerine bağlılık içerisinde hedeflerine emin adımlarla ilerlemelerini tavsiyesi etti. İnsana yapılan yatırımın en mühim yatırım olduğunu ifade eden Vali Çakacak, şunları söyledi:

"Bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sizler, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletin evlatlarısınız. Ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine siz gençlerin sayesinde ulaşacaktır. Büyük bir devletin gençleri olarak hedefiniz de büyük olmalı. Bu ülkenin geleceğini sizler belirleyeceksiniz."

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı ise Düşünce Okulu'nun öğrencilerin gelişimine olumlu etkilerinden bahsetti.

Konuşmaların ardından 2017 yılından itibaren Türk Dünyası Vakfı bünyesinde etkinlik gösteren Eskişehir Düşünce Okulu'nun faaliyetlerini arttırmak için Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.