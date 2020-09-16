Eskişehir'e 60 milyon liralık yatırım müjdesi - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) çalışmaları için İnönü'de kurulan 118 bin metrekare büyüklüğündeki şantiyenin yatırım olarak değerlendirilmesiyle alakalı girişimlerde bulunulduğunu ve bu girişimlerin sonucunda ilçeye devlet tarafından 60 milyon liralık destek verileceğini söyledi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, projenin tüm Türkiye için önem arz ettiğini belirterek, söz konusu şantiyenin ilçeye açık ceza infaz kurumu olarak kazandırılacağını kaydetti.

Projenin en büyük destekçisinin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olduğunu dile getiren Günay, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"TANAP doğal gaz boru hattı çalışmalarında Dutluca Mahallemizde bulunan alanda 118 bin metrekare şantiye yapılmıştı. Bu şantiye Bozüyük'e 32, Eskişehir'e ise 40 kilometre uzaklığında. Bu alanı en etkin nasıl değerlendirebiliriz diye belediye başkanımız Kadir Bozkurt düşünmüş ve 2020 yılının başında buranın Açık Ceza İnfaz Kurumu olabileceğini iletmişti. Bunun üzerine 19 Haziran 2020'de İnönü ilçemize yaptığım ziyarette bu alana geldik ve yine hep birlikte gezdik. O anda sahadayken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e buranın fotoğraflarını ve bilgi notlarını göndererek kendisinden randevu talep ettim. 20 milyon liralık altyapı, 35 milyonluk üst yapısı olduğunu, biraz dönüşümle yaklaşık 60 milyonluk bir proje olduğunu ilettim. Kendisi de bizleri belediye başkanımızla 24 Haziran'da makamında ağırladı. Böyle bir alana çok ihtiyaç olduğunu ve ülkemiz için büyük bir kazanım olacağını bize iletti ve ardından çalışmalar başladı."

Günay, şantiye alanında tüm sistemin hazır ve çalışır durumda olduğunun altını çizerek, "Bu alanın özelliklerinden birincisi pis su, temiz su, yangın hidran sistemi, kamera sistemi olması. Hepsi hazır tel örgülerle çevrilmiş yaklaşık bin metre kare ofis alanı, bin metre kare sosyal tesisi var. 2 bin 500 metrekare yatakhanesi ile 2 bin metrekare atölye alanı var." ifadelerini kullandı.

Arazinin açık infaz kurumu olarak değerlendirileceğini belirten Günay, "Gönül istiyor ki cezaevlerine ihtiyaç olmasın. Fakat bu da hayatın bir gerçeği. En önemlisi bu süreçte burada kalan kişileri rehabilite edebilmek, meslek kazandırmak. Biz buna önem veriyoruz. Burada üretim yapılacak, topluma kazandırma projeleri gerçekleştirilecek. Bu alanda atölyenin olması çok çok önemli. Yatakhane kısmı çok özel. Yaklaşık bin kişilik insanı burada barındırabilecek kapasitede. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.