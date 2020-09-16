Eskişehir'e 60 milyon liralık yatırım müjdesi - Son Dakika

Eskişehir'e 60 milyon liralık yatırım müjdesi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) çalışmaları için İnönü'de kurulan 118 bin metrekare büyüklüğündeki şantiyenin yatırım olarak değerlendirilmesiyle alakalı girişimlerde bulunulduğunu ve bu girişimlerin sonucunda ilçeye...

Eskişehir'e 60 milyon liralık yatırım müjdesi, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) çalışmaları için İnönü'de kurulan 118 bin metrekare büyüklüğündeki şantiyenin yatırım olarak değerlendirilmesiyle alakalı girişimlerde bulunulduğunu ve bu girişimlerin sonucunda ilçeye devlet tarafından 60 milyon liralık destek verileceğini söyledi.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, projenin tüm Türkiye için önem arz ettiğini belirterek, söz konusu şantiyenin ilçeye açık ceza infaz kurumu olarak kazandırılacağını kaydetti.

Projenin en büyük destekçisinin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül olduğunu dile getiren Günay, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"TANAP doğal gaz boru hattı çalışmalarında Dutluca Mahallemizde bulunan alanda 118 bin metrekare şantiye yapılmıştı. Bu şantiye Bozüyük'e 32, Eskişehir'e ise 40 kilometre uzaklığında. Bu alanı en etkin nasıl değerlendirebiliriz diye belediye başkanımız Kadir Bozkurt düşünmüş ve 2020 yılının başında buranın Açık Ceza İnfaz Kurumu olabileceğini iletmişti. Bunun üzerine 19 Haziran 2020'de İnönü ilçemize yaptığım ziyarette bu alana geldik ve yine hep birlikte gezdik. O anda sahadayken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e buranın fotoğraflarını ve bilgi notlarını göndererek kendisinden randevu talep ettim. 20 milyon liralık altyapı, 35 milyonluk üst yapısı olduğunu, biraz dönüşümle yaklaşık 60 milyonluk bir proje olduğunu ilettim. Kendisi de bizleri belediye başkanımızla 24 Haziran'da makamında ağırladı. Böyle bir alana çok ihtiyaç olduğunu ve ülkemiz için büyük bir kazanım olacağını bize iletti ve ardından çalışmalar başladı."

Günay, şantiye alanında tüm sistemin hazır ve çalışır durumda olduğunun altını çizerek, "Bu alanın özelliklerinden birincisi pis su, temiz su, yangın hidran sistemi, kamera sistemi olması. Hepsi hazır tel örgülerle çevrilmiş yaklaşık bin metre kare ofis alanı, bin metre kare sosyal tesisi var. 2 bin 500 metrekare yatakhanesi ile 2 bin metrekare atölye alanı var." ifadelerini kullandı.

Arazinin açık infaz kurumu olarak değerlendirileceğini belirten Günay, "Gönül istiyor ki cezaevlerine ihtiyaç olmasın. Fakat bu da hayatın bir gerçeği. En önemlisi bu süreçte burada kalan kişileri rehabilite edebilmek, meslek kazandırmak. Biz buna önem veriyoruz. Burada üretim yapılacak, topluma kazandırma projeleri gerçekleştirilecek. Bu alanda atölyenin olması çok çok önemli. Yatakhane kısmı çok özel. Yaklaşık bin kişilik insanı burada barındırabilecek kapasitede. İlçemize ve şehrimize hayırlı olsun." dedi.

Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 12:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir'e 60 milyon liralık yatırım müjdesi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı         
18:06
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 19:12:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehir'e 60 milyon liralık yatırım müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei