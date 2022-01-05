Eskişehir'de boya kovası içerisinde uyuşturucu madde yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de boya kovası içerisinde uyuşturucu madde yakalandı

Otomobil bagajındaki boya kovasında ve başka bir zanlının üzerinde toplam 2 kilo 426 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, otomobil bagajındaki boya kovasında ve başka bir zanlının üzerinde toplam 2 kilo 426 gram uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasaya sürülmek üzere kente uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 2 ayrı çalışma kapsamında 3 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı.

Şüphelilerden 2'si, kullandıkları otomobilin bagaj kısmında bulunan dolu boya kovası içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilogram 350 gram esrar maddesi ile yakalandı. Başka bir şüphelinin ise üzerinde 1 kilogram 76 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan haklarında adli işlem yapılarak, C. Başsavcılığına sevk edildi.