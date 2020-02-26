Eskişehir'e korona virüsü şüphesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'e korona virüsü şüphesi - Son Dakika

Eskişehir'e korona virüsü şüphesi

6 saat önce

Eskişehir'de bulunan bir sağlık ocağına gelen ve korona virüsüden şüphelenilen İran uyruklu şahısta virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.

Eskişehir'e korona virüsü şüphesi, System.String[]

Eskişehir'de bulunan bir sağlık ocağına gelen ve korona virüsüden şüphelenilen İran uyruklu şahısta virüse rastlanmaması rahat bir nefes aldırdı.


Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesinde bulunan 4. Nolu Sağlık Ocağına, İran uyruklu bir şahıs gelerek yüksek ateş ve halsizlik şüphesiyle doktora başvurdu. Korona virüsünden şüphelenilen hastaya gerekli tahliller ve testler yapıldı. Sonucun temiz çıkması rahat bir nefes aldırırken, Sağlık İl Müdürlüğü yetkililerinin, bilgi kirliliği yaşanmaması için gün içinde konuyla ilgili açıklama yapılacağı ifade edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İran, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:04 Kaynak: İHA
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