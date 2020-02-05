Eskişehir'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Eskişehir'e şehit ateşi düştü

6 saat önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın (24) acı haberi Eskişehir'deki ailesine işyerlerindeyken verildi.

Eskişehir'e şehit ateşi düştü, System.String[]

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın (24) acı haberi Eskişehir'deki ailesine işyerlerindeyken verildi. Henüz 3 aylık asker olan oğlunun şehit olduğunu duyan Nurhan Karaca, "Oğlum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına katılan Çatak Kayaboğazı Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit düştü. Karaca'nın şehit haberi Eskişehir'in Yeni Bağlar Mahallesi'ndeki işyerlerinde olan Yasin ve Nurhan Karaca çiftine askeri yetkililerce verildi. Oğlunun şehit haberini alan anne Nurhan Karaca, "Oğlum" diye feryat ederek gözyaşlarına boğuldu. Askeri yetkililerce Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Kubilay Caddesi'ndeki eve getirilen ailenin oturduğu apartmanın ikinci katındaki balkona Türk bayrağı asıldı.Yasin ve Nurhan Karaca çiftinin 2 çocuğundan biri olan Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın İzmir'de aldığı eğitim sonrası üç ay önce ilk görev yeri olarak Van'a gittiği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:45 Kaynak: DHA
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