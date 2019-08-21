Son Dakika Haberleri: Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

7 dakika önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı, System.String[]
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerlerinde ve aracında yapılan aramada; toplam 124,08 gram skunk, 82 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan' işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
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