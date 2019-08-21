Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:54 Kaynak: İHA
tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerlerinde ve aracında yapılan aramada; toplam 124,08 gram skunk, 82 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Narkotik ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan' işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR
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