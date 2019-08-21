Son Dakika Haberleri: Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

43 dakika önce

Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandıESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar sonucu, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın üzerlerinde ve aracında yapılan aramada; toplam 124,08 gram skunk, 82 adet ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik ekipleri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan' işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı
Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı! Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 21:51:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehir'e uyuşturucu sokmak isteyen 2 şüpheli yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]