Eskişehir'e yağan mart karı kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Eskişehir'e yağan mart karı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Şaşırtan yoğun yağış kartpostallık görüntüler oluşturdu, vatandaşı şaşırttı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve öğlene doğru etkisini arttıran kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Eskişehir'e sabah saatlerinde etkisini gösteren mart karı vatandaşları şaşırttı. Kent merkezine yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar işlerine yetişmeye çalışırken, bazıları ise durup manzaranın tadını çıkardı. Manzarayı izleyenler, mart karının ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

"Kar yağışını hiç beklemiyorduk"

Kent merkezinde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Emre Ertoy ve Mert Avcı, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Karlı havada yürümenin tadını çıkaran iki arkadaş, "Mart ayında kar yağışı Erzurum için alışılmış bir durumdur. Zaten dondurucu soğuklarıyla meşhur bir şehrimiz. Klimi Doğu Anadolu Bölgesi gibi bir yer burası. İklimler mi değişti bilmiyorum. Eskişehir'de her sene böyle olmaya başladı. Eskişehir artık hep böyle. Normal diyebiliriz. İklimler bozuldu. Bugün kar yağışını hiç beklemiyordum. Hava durumunda yağmurlu gösteriyordu ancak nasip, kar yağdı. Biz yürürken kar bir anda başladı. Fena da olmadı aslında, Eskişehir çok güzel görünüyor bembeyaz" dedi.