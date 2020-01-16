Eskişehir emekli öğretmen evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Eskişehir emekli öğretmen evinde ölü bulundu

6 saat önce

Emekli öğretmen evinde ölü bulunduESKİŞEHİR'de emekli öğretmen Mehmet Yurdakul (84), tek başına yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

ESKİŞEHİR'de emekli öğretmen Mehmet Yurdakul (84), tek başına yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Isınmak için kullandığı elektrikli sobanın devrildiği ve küçük çaplı yangına neden olduğu belirlenen evde Yurdakul'un yoğun dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin ediliyor.

Eskişehir'de sınıf öğretmenliğinden emekli Mehmet Yurdakul, Çamlıca Mahallesi Kaderler sokak üzerinde tek başına yaşadığı müstakil evde, onu kontrole gelen torunu Özgür Yurdakul tarafından ölü olarak bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Yurdakul'un evde ısınmak için kullandığı elektrikli sobanın devrilerek koltuğun bir kısmını tutuşturduğu tespit edildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Mehmet Yurdakul'un cenazesi otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede evde çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan zehirlendiği tahmin edilen Mehmet Yurdakul'un kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eskişehir emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:30 Kaynak: DHA
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