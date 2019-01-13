Eskişehir Emlakçılar Derneği Burhan Sakallı'yı Ağırladı
1 saat önce
Eskişehir Emlakçılar Derneği üyeleri AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı'yı dernek binasında ağırlayarak sektör hakkındaki sorunlarını paylaştı.
Eskişehir
Emlakçılar Derneği üyeleri AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı
'yı dernek binasında ağırlayarak sektör hakkındaki sorunlarını paylaştı.
Eskişehir'in yerel ve sektörel emlak sorunları hakkında çözüm üretmek ve emlak danışmanlığı birlikteliğini yükseltmek adına faaliyet gösteren bir dernek olan Eskişehir Emlakçılar Derneği, 100 emlakçı üyenin üstünde bir çalışma ekibiyle sorunları giderebilmek için girişimlerde bulundu. Gerçekleştirilen toplantıda ana sorun olarak ayakçı ve korsan emlakçılara geçit vermemek olduğunu belirten Dernek Başkanı Erkan Büyükarslan, radikal kararlar alarak çözümün, sektörde yaşanan sıkıntıları ve emlakçılar arasında birliği beraberliği sağlamak olduğunu dile getirdi. Konu hakkında tüm sıkıntılar için mücadele edeceklerini vurgulayan Büyükarslan, nazik ziyaretin dolayı AK Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Burhan Sakallı'ya teşekkürlerini iletti.
Dernek üyelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini Burhan Sakallı'yla paylaştığı ziyaret, çekinilen hatıra fotoğrafı sonrasında sona erdi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:29 Kaynak: İHA
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